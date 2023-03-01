Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Raporda, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan için 2023 büyüme tahminlerinin yükseltildiği, Arjantin, Güney Afrika ve Güney Kore için büyüme beklentilerini düştüğü belirtildi.



Gelecek yıl için ise Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan ekonomileri için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilirken, Fransa, İtalya ve Güney Afrika için tahminlerin düşürüldüğü kaydedildi.



Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremin tahrip ettiği bölgelerdeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkileri hesaba katılarak Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH büyüme projeksiyonlarının yüzde 2 ve yüzde 3'ten sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 4'e revize edildiği bildirildi.



ABD için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a, Çin için de yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltildi.