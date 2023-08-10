Moody's'in Türkiye not adımları: 10 yılda 6 basamak düşürdü

Moody's, Türkiye'yi yönelik yayımladığı analizde kredi notunda artış olabileceğine dikkat çekti.



Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.



Peki Türkiye'nin Moody's karnesi nasıl? Moody's, 2013 yılında Türkiye'nin notunu "yatırım yapılabilir" seviyesine çıkarmıştı. Bu Türkiye tarihindeki en yüksek not oılarak kayıtlara geçti.



Moody's'ten Türkiye analizi: Ortodoks politikalar sürerse not artabilir Haberi Görüntüle "BAA3" olan not seviyesi 10 yılda 6 basamak inerek "spekülatif" düzeye düştü.



İLK NOT İNDİRİMİ 2016'DA



Moody's ilk not indirimini 2016'da yaptı. Not indirimiyle birlikte "yatırım yapılabilir" seviyeden inildi.



Kuruluşun Türkiye'ye yönelik son not indirimi ise Ağustos 2022'de gerçekleştirdi.