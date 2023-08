Moody's'in Türkiye not adımları: 10 yılda 6 basamak düşürdü

"BAA3" olan not seviyesi 10 yılda 6 basamak inerek "spekülatif" düzeye düştü.



İLK NOT İNDİRİMİ 2016'DA



Moody's ilk not indirimini 2016'da yaptı. Not indirimiyle birlikte "yatırım yapılabilir" seviyeden inildi.



Kuruluşun Türkiye'ye yönelik son not indirimi ise Ağustos 2022'de gerçekleştirdi.