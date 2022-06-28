Moody's'ten Rusya kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak tanımladığını belirtti.

Moody's alınan kararın sebebini, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve tahvil yatırımcılarına yönelik faiz ödemesini gerçekleştirmemesi olarak duyurdu.

Dün Rusya'nın Tayvanlı alıcılara 100 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirememiş ve temerrüde düşmüştü. Ancak Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, ödemenin yapıldığı, yaptırımlar nedeniyle alıcılara ulaşmasının engellendiği dile getirilmişti.

