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Moody's'ten Rusya kararı

Rusya dün, 104 yıldan bu yana ilk kez bir borç ödemesini geciktirdi. Bunun üzerine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın temerrüde düştüğünü duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.06.2022 - 17:22

Moody's'ten Rusya kararı

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Rusya 100 yıl sonra temerrüde düştü

Rusya 100 yıl sonra temerrüde düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 'yı "iflas etmiş ülke" olarak tanımladığını belirtti.

Moody's alınan kararın sebebini, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve tahvil yatırımcılarına yönelik faiz ödemesini gerçekleştirmemesi olarak duyurdu.

Dün Rusya'nın Tayvanlı alıcılara 100 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirememiş ve temerrüde düşmüştü. Ancak Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, ödemenin yapıldığı, yaptırımlar nedeniyle alıcılara ulaşmasının engellendiği dile getirilmişti.

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