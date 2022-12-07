Morgan Stanley 1600 kişiyi işten çıkardı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre yaklaşık 1600 kişiyi, yani çalışanlarının yaklaşık yüzde 2'sini işten çıkardı.



İlk olarak CNBC tarafından bildirilen işten çıkarmaların gerçekleşeceği daha önce şirketin CEO'su tarafından açıklanmıştı.



Morgan Stanley'den kısa bir süre önce Goldman Sachs ve Citigroup da çalışanlarını işten çıkarmıştı.



CEO James Gorman geçen hafta dünya genelinde az sayıda kişiyi işten çıkaracağını ifade etmişti. Morgan Stanley'in 30 Eylül itibarıyla dünya çapında 81 binden fazla çalışanı bulunuyordu.