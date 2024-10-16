Morgan Stanley: İlk faiz indirimi ocakta

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye ekonomisini değerlendirdi.



Bankacılık sektörüne giriş için cazip nokta beklendiğini vurgulayan ekonomistler, faiz indirimi için ise ocak ayını öngördü.



Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında düşürdü.



Öte yandan kuruluş, dolar kurunu ilişkin bu yıl tahminini 36 olarak açıkladı. 2025 tahmini ise 45 lira oldu.



Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çeken Morgan Stanley ekonomistleri, ilk faiz indirimi için Ocak ayını işaret etti.



Kuruluş, faizlerin mart ayına kadar yüzde 42,5'e çekilmesini bekliyor.