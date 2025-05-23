Morgan Stanley: TCMB Haziran’da faiz indirebilir

Morgan Stanley ekonomistlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gidebilir.



Enlasyon paporu sunumunun ardından bir rapor yayımlayan Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi.

Bankalararası faizdeki gevşeme ve dünkü iletişimin Haziran ayındaki PPK toplantısının bir değişiklik yapılabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Raporda, “ABD dolarına yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle TCMB’nin faizleri daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. Mayıs enflasyon verisinin iyi gelmesi ve KGF paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi Temmuz'dan Haziran'a çekebiliriz” ifadeleri yer aldı.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YAYIMLADI

Yıllık enflasyon beklentileri mayısta piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hane halkı için yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.



Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hane halkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.

