Morgan Stanley'den alım fırsatı açıklaması

Morgan Stanley, ABD hisse senetleri için iyimser görünümünü yineleyerek güçlü kazanç ivmesine ve Fed’in faiz indirimi beklentilerine dikkat çekti. Yatırım bankası, S&P 500 endeksinin 2026 ortasında 7 bin 200 seviyesine ulaşacağı boğa senaryosuna daha fazla ağırlık veriyor. Bu iyimserlik, sağlıklı şirket kârlılığı ve yaklaşık 22 kat ileriye dönük fiyat/kazanç oranı gibi istikrarlı değerlemelerle destekleniyor.



Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, üçüncü çeyrekte artan Hazine tahvil getirileri, temmuz ortasından ağustosa kadar olan mevsimsel zayıflık ve gümrük vergilerinden kaynaklı maliyet baskıları nedeniyle hafif bir geri çekilme yaşanabileceğini kabul etti. 10 yıllık tahvil faizinin %4,5’in üzerine çıkması, küçük ölçekli hisseler ve finans gibi faiz hassasiyeti yüksek sektörler üzerinde baskı oluşturabilir. Öte yandan, gümrük vergileri şirket kâr marjlarını düşürebilir ve enflasyon baskısını artırarak Fed’in faiz indirim planlarını etkileyebilir.



Tüm bu kısa vadeli risklere rağmen, Morgan Stanley iyimserliğini koruyor. Banka "Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiririz." ifadelerine yer verdi.



Bu arada Jefferies de benzer bir iyimserlik sergileyerek S&P 500 yıl sonu hedefini 5 bin 300’den 5 bin 600’e yükseltti. Firma, güçlü kazançlar ve Fed’in para politikasına olan güven artışını bu revizyonun temel sebepleri olarak gösterdi.



İki büyük aracı kurumun değerlendirmeleri, Wall Street’in kısa vadeli riskleri geçici gördüğünü ve uzun vadeli piyasa gücüne güvendiğini ortaya koyuyor.



