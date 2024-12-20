Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini

ABD merkezli banka Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini değerlendirdirdi.



Bankanın ekonomistleri, asgari ücret artışının yüzde 35'in altında kalacağını tahmin etti. Daha yüksek artış olasılığının da göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.



Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 20 0baz puanlık bir indirimle başlayacağı öngörüldü. Ekonomistler, TCMB'nin daha sınırlı bir faiz indirimi yapabileceğini de dile getirdi.



Banka, TCMB'nin asgari ücretteki artış oranına göre aralık toplantısını pas bile geçebileceğini belirtti.



Morgan Stanley ekonomistleri, temel senaryolarının enflasyonda 2025 yıl sonu için yüzde 26 olduğunu belirterek, bu senaryonun da asgari ücrette yaklaşık yüzde 30'luk bir beklentiye dayandığını ifade etti.



Asgari ücrette 10 puanlık ilave artış karşılığında enflasyon beklentilerine 2-2,5 puan ekleme yapılmasını gerektiğini dile getirdi.

