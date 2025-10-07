Morgan Stanley'den enflasyon çıkışı: Endişe azalıyor

Morgan Stanley'in, ABD'li tüketicilere yönelik son anketinde, "enflasyon endişelerinin üç yılın en düşük seviyesine indiğini" tespit edildi. Ancak ekonomi ve hanehalkı maliyesine olan güven artmasına rağmen, her ikisi de Ocak ayında görülen yüksek seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.



Hisse senedi stratejisti Michael Weaver liderliğindeki bir raporda açıklanan bu bulgular, 25-29 Eylül tarihleri arasında ABD'de 2 bin kişiyle yapılan "MS ABD Tüketici Nabzı Araştırması'ndan" elde edildi.



Weaver, önümüzdeki 12 ay için en büyük endişenin "enflasyon" olduğunu yazdı, ancak bunu temel endişe olarak gösteren tüketicilerin oranının 2022'den bu yana "en düşük seviyeye" gerilediğini belirtti.



MS'e göre, tüketicilerin yüzde 56'sı enflasyonu en büyük endişe kaynağı olarak bildirdi; bu oran bir önceki ay yüzde 60 ve geçen yılki ankette yüzde 63 idi.

Ancak Weaver, bu düşüşün vaktinden önce olabileceğini, zira tarife fiyatlarının yansımasının muhtemelen henüz tamamlanmadığını söylüyor. Weaver, Morgan Stanley ekonomistlerinin, tarifelerden etkilenen şirketlerin üçte ikisinden fazlasının henüz fiyat artışı yapmadığını veya daha fazla artış beklediğini öne sürdüğünü belirtiyor.



MS'e göre, enflasyonun ardından, ikinci en yaygın endişe kaynağı ABD siyasi ortamı oldu ve katılımcıların yüzde 42'si tarafından belirtildi; bu oran bir önceki ay yüzde 40 idi.

