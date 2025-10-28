Morgan Stanley'den önemli dolar analizi

Morgan Stanley, yatırımcıların ABD ekonomisine duyduğu güvenin artmasıyla birlikte, dolar pozisyonlarının aylar sonra ilk kez pozitife döndüğünü belirtti. Ancak banka, bu yükselişin kırılgan olduğu ve ABD verilerinin iyileşmemesi halinde yeniden zayıflama yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Morgan Stanley stratejistleri, müşterilerine gönderdikleri bir notta, yatırımcıların ABD dolarına yönelik hissiyatının 2025 başından beri ilk kez pozitife döndüğünü ve bunun ABD'nin ekonomik görünümüne olan artan güveni yansıttığını ifade etti. Bu kaymanın, özellikle Japonya ve Fransa'daki siyasi belirsizlikler gibi yurt dışındaki artan endişelerle aynı zamana denk geldiği ve bunun da dolar dışındaki varlıkların nispi çekiciliğini azalttığı belirtildi.



Banka, zayıf dolara karşı koruma talebinin azaldığını, bunun da yatırımcıların doların yakın vadede büyük bir düzeltme riski görmediğini gösterdiğini ekledi.



Ancak Morgan Stanley, doların gücünün süresiz devam etmeyebileceği konusunda uyarıyor. Banka, özellikle istihdam başta olmak üzere gelecek ABD verilerinin ikna edici bir toparlanma göstermemesi durumunda kurun yeniden baskı altına girebileceğini öngörüyor. Zira zayıf veriler, Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırabilir.

