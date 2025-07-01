Morgan'dan petrol için iyimser tahmin

Morgan Stanley, Brent ham petrolünün, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte önümüzdeki yılın başlarında varil başına 60 dolar civarına gerileyeceğini öngördü.



Banka, OPEC dışı ülkelerden 2025-26 döneminde her yıl günlük 1 milyon varil düzeyinde güçlü bir arz artışı öngördüğünü ve bunun dönemdeki talep artışını karşılamak için yeterli olacağını ekledi.



Banka, "Ancak OPEC üretim kotası kesintilerini gevşetmeye devam ediyor ve 2026'da hala 1,3 milyon varil/gün arz fazlası bekliyoruz" dedi.



OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefikleri Mayıs ayında Temmuz ayı için günlük 411.000 varillik bir artışa daha karar vererek Nisan ayından bu yana yapılan ya da açıklanan toplam artış miktarını 1,37 milyon varile çıkardı.



Bu sabah ICE'de Brent petrolü yüzde 0,46 düşüşle 66,43 dolardan işlem görüyor.