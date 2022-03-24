Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda işlemler bugün tekrar başladı.



Borsa, ilk işlem gününü yüzde 4,37 artışla kapattı.



Moskova Borsası (MOEX) yüzde 4,37 değer artışıyla 2.578 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 9 kayıpla 852 puana geriledi.



Fosargo, Tatneft ve Novatek hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Inter RAO ve Transneft en çok düşüş yaşanan şirketler oldu.



İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.



Dolar/ruble paritesi de yüzde 1,8 gerileyerek 96'nın altına indi.

Alınan açığa satış yasağı kararına rağmen yerel yatırımcı ve stratejistlerin Rusya'nın döviz cinsinden varlıklarına ve SWIFT sistemine erişim durumunu değerlendirerek ciddi bir satış dalgasına hazırlandıkları belirtiliyordu.

İşgalin başladığı gün borsa rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti. Ruble bu sene dünyanın en kötü performans gösteren para birimi olsa da geçtiğimiz haftalarda barış görüşmeleriyle birlikte yükselişler sergilemişti.

