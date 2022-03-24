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Moskova Borsası işlemlere başladı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte işlemleri durdurulan ve yaklaşık 1 aydır kapalı kalan Moskova Borsası bugün yeniden sınırlı hisse ile işlem görmeye başladı. Açılışın ardından endekste yüzde 11'e varan yükseliş görüldü.

Haberler - NTV 24.03.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:35

Moskova Borsası işlemlere başladı

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Moskova Borsası'nda işlemler 33 hisse ile tekrar başladı.

işgali sonrası ülke borsasında işlemler 25 Şubat'ta askıya alınmıştı. Böylelikle borsası rekor uzunlukta kapalı kalmıştı.

SINIRLI SAYIDA HİSSE İŞLEM GÖRECEK

Gazprom ve Sberbank'ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesi 9:50-14:00 saatleri arasında işlem görecek. Açığa satış işlemlerine ise izin verilmeyecek.

Alınan açığa satış yasağı kararına rağmen yerel yatırımcı ve stratejistlerin Rusya'nın Döviz cinsinden varlıklarına ve SWIFT sistemine erişim durumunu değerlendirerek ciddi bir satış dalgasına hazırlandıkları belirtiliyordu.

İşgalin başladığı gün borsa rekor bir düşük yaşayarak yüzde 45 değer kaybetmişti. Ruble bu sene dünyanın en kötü performans gösteren para birimi olsa da geçtiğimiz haftalarda barış görüşmeleriyle birlikte yükselişler sergilemişti.

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