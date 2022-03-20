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Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlıyor

Moskova Borsasında işlemler 3 haftanın ardından "kısmen" tekrar başlayacak. Rusya Merkez Bankası Başkanı, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın 21 Mart'ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 20.03.2022 - 06:24

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlıyor

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, gazetecilere ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Moskova Borsası'ndaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız.

Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, bu tahvillerden alım yapacak" ifadesini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranının da düşeceğini söyledi.

Rusya'da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı" dedi.

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