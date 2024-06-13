Moskova Borsası'ndaki sabah seansı işlemleri durduruldu

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova Borsası'nda cuma gününden itibaren sabah seansına yönelik kısıtlamaların uygulanacağı kaydedildi.



Buna göre, döviz, kıymetli madenler ve türev piyasalarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin karar iptal edilene kadar süreceği belirtildi.



Moskova Borsası'nda dün de ABD'nin yaptırımları nedeniyle dolar ve euro cinsinden yapılan işlemler sonlandırılmıştı.



ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı dün yaptırım listesine almıştı.



Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.