Motokuryeleri suça teşvik ediyorlar: Vergi kaçırma grupları kurdular

Vergi sistemini yasa dışı yöntemlerle aşmak isteyen kişiler motokuryelere odaklandı. Esnaf kurye olarak çalışan motokuryeler yemek, market alışverişi yapan kişilerin ürünlerini teslim ediyor. Her teslimat için de çalıştıkları şirkete fatura kesiyorlar. Bazı kuryeler bilinen markalar dışında anlaştıkları yerel lokanta, bakkal gibi yerlere fatura kesmeden haksız kazanç elde ediyorlar.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



A firmasının e-ticaret sitesi üzerinden gelen yemek siparişini dağıtan bir kuryenin ay sonunda A firmasından hak edişini alması için 100 bin lira faturayı A firmasına kesiyor. Motokuryeye de A şirketi hak edişini yatırıyor. Ancak motorkuryenin yakıt, günlük yemek ve motosikletin giderlerinden olan yedek parça gibi kalemleri dışında masrafı olmadığı için vergi ödememek adına yasa dışı olarak komisyon karşılığında fatura alıyorlar. 100 bin liralık faturayı yüzde 2-3 komisyonla kesen naylon faturacılar nedeniyle büyük vergi kayıpları ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle kurye 100 bin liralık kestiği faturaya karşılık yakıt, yedek parça ve yemek faturalarının dışında bir faturayı yansıtmaması gerekirken komisyonla bulduğu faturalar nedeniyle vergi ödemiyor.



SOSYAL MEDYADA RESMEN VERGİ KAÇIRDIKLARINI İLAN EDİYORLAR



Sosyal medya sitelerinde kuryelerin dayanışma için kurduğu sayfalarda "KDV açığınız için fatura kesilir" ibareleri yer alıyor.



e-Arşiv, e-Fatura KDV açıklarını naylon faturalarla kapatmaya çalışan kuryelerin bir çoğu yasa dışı işlem yaptığının farkında değil. Bazı kuryelerin bağlı bulunduğu muhasebeciler de fatura bulma işlemi gerçekleştiriyor.



"YEDEK PARÇA YÜZDE 1, E-FATURA YÜZDE 3"



Yedek parça faturalarını sadece yüzde 1, e-Fatura olan faturalara da yüzde 3 komisyonla fatura temin edeceğini öne süren kişiler milyarlarca liralık vergi kaybına neden oluyor.