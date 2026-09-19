Motorin 100 lirayı aşmıştı, tabelalar bugün yeniden değişti. İşte yeni pompa fiyatları

Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle birlikte geriledi ve bu etki pompalara indirim olarak yansıdı.

Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim meydana geldi.

Son yapılan fiyat artışıyla 100 lirayı aşan motorinin litre fiyatına 4,09 indirim yapıldı.

İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da motorinin litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerileyecek.

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Ekim ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek.

1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.