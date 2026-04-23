Motorin 70 liranın altına geriledi

Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle dalgalı seyretse de dengeye oturma çabaları motorin fiyatlarında indirime neden oluyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine yapılan indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,35 liraya, Ankara'da 70,47 liraya, İzmir'de 70,75 liraya, doğu illerinde 72,20 liraya geriledi.