Motorin 72 lirayı aşacak, artış bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

Yetkililer, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne oranda yapılacağına ilişkin son kararın üst makamlarca verileceğini ifade ediyor. Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorinin litresi yapılacak yeni artışla 69,22 liraya, Ankara'da 70,33 liraya, İzmir'de 70,60 liraya, doğu illerinde ise 72,06 liraya çıkacak.