Motorin 90 liranın altına geriliyor
19.11.2026 09:00
Petrol fiyatlarındaki gerileme motorine indirim olarak yansıdı.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılıyor.
ABD ve İran arasındaki savaşın soğumaya başlamasıyla birlikte petrol arzındaki fazlalık fiyatları düşürmeye başladı.
Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçişlerini yapması ve küresel piyasalara petrol dağıtımlarının gerçekleşmesi akaryakıt fiyatlarına indirim getiriyor.
Motorinin litre fiyatına 6,58 lira indirim yapıldı. İndirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorinin litresi 88,72 lira, Ankara'da 89,82 lira, İzmir'de 91,02 lira, doğu illerinde ise 91,52 liraya gerileyecek.