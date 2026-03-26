Motorin fiyatı bu gece yarısı düşecek
26.03.2026 07:50
Son Güncelleme: 26.03.2026 16:09
Akaryakıt fiyatlarında gerileme devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısı indirim yapılacak.
Petrol fiyatları ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve şaibeli olsa da diplomatik görüşmelerin yapıldığına dair gelişmelerle hafif gerileme gösterdi.
MOTORİNE BU GECE İNDİRİM YAPILACAK
Petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladı. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 lira indirim yapılacak.
GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,51 liraya, Ankara'da 69,65 liraya, İzmir'de ise 69,92 liraya gerileyecek. Doğu illerinde 71,37 lira seviyelerinden satılacak.
BENZİN İNDİRİMİ GÜNDEMDE YOK
Bugünkü açıklamalara göre benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.