Motorin fiyatına bu gece indirim geliyor
02.10.2026 08:51
Son Güncelleme: 02.10.2026 16:20
Motorin fiyatları 100 liranın altına gerileyecek.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,22 lira indirim yapılacak.
ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 2,22 TL indirim yapıldı.
Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresinin İstanbul'da 94,98 liraya, Ankara'da 96,08 liraya, İzmir'de 96,38 liraya, doğu illerinde ise 97,78 liraya gerilemesi bekleniyor.