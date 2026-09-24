Motorin fiyatları artıyor
24.09.2026 08:40
Petroldeki hareketlilik motorine artış getiriyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına artış olarak yansıyor.
ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ve İran arasında yakınlaşmanın olmaması ve İran'ın nükleer güçte ısrarı savaşa ilişkin belirsizlikleri artırdı.
Belirsizliklerin artması petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. Petrol dün yükselişe geçse de bugün gerileme gösterdi.
MOTORİN FİYATLARI ARTIYOR
Motorin fiyatları ise petroldeki dalgalanmadan etkilendi. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapılması bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresi İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.