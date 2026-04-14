Motorin fiyatları artıyor, işte yeni liste
14.04.2026 07:58
Anadolu Ajansı
Petroldeki hareketlilik motorine artış olarak yansıdı.
NTV - Haber Merkezi
Petrol fiyatları kırılgan ABD-İran ateşkesi nedeniyle dalgalı seyrediyor. Petrolde yaşanan dünkü yükseliş akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıyor.
Motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış bekleniyor.
Yapılan artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 75,58 liraya, Ankara'da 76,70 liraya, İzmir'de 76,98 liraya, doğu illerinde ise 78,43 liraya yükselmesi bekleniyor.