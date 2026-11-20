Motorin fiyatları düştü
20.11.2026 08:10
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Motorin fiyatları geriliyor.
Petroldeki düşüş motorine yansıdı ve fiyatlar 90 liranın altına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına indirim yapılıyor. Motorinin litre fiyatına 6,58 lira indirim yapıldı.
Bir süredir 100 lira seviyesinden satılan motorin 90 liranın altına gerilemiş oldu.
MOTORİN NE KADAR?
Motorin İstanbul'da 88,80 lira, Ankara'da 89,90 lira, İzmir'de 90,20 lira, doğu illerinde ise 91,70 liradan satılıyor.