Motorin fiyatları yarın artıyor. İşte pompaya yansıyacak yeni rakam
14.04.2026 16:14
Anadolu Ajansı
Motorin ne kadar artacak?
NTV - Haber Merkezi
Motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artış yaşanacak. İşte pompa satış fiyatlarına yansıyacak yeni tutarlar...
ABD-İran arasındaki görüşmelerin belirsizliği nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Motorine bugün gelen indirimin ardından 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında litre başına 3,33 lira artış meydana gelecek.
Devreye girecek olan artış bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Böylelikle motorin İstanbul'da 75,59 liraya, Ankara'da 76,71 liraya ve İzmir'de 76,99 liraya yükselecek.