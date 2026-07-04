Motorin fiyatlarına artış geliyor
04.07.2026 10:51
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Motorin fiyatlarına Salı günü artış geliyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatlarına 1,31 lira zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
Salı gününden itibaren zamlı tarifenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.