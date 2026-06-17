Motorin fiyatlarına yeni indirim

Petrol fiyatları 80 doların altına geriledi. ABD-İran arasındaki savaşın bitip Cuma günü anlaşmanın yapılmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılması bekleniyor.

Dev petrol tankerleri rotalarını açık denizden Hürmüz Boğazı'na çevirdi ve ham petrol almak için sıraya girmeye çalışıyor.

Petrol arzının açılacak olması fiyatlarda indirimi gündeme getiriyor.

Petroldeki düşüş de akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,83 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim akaryakıt pompa fiyatlarına 46 kuruş olarak yansıyacak.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 64,40 liraya, Ankara'da 65,51 liraya, İzmir'de 65,79 liraya, doğu illerinde ise 67,24 liraya gerilemesi bekleniyor.