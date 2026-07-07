Motorin fiyatlarında artış

Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıyor. ABD-İran arasında ateşkes devam etse de kırılganlıklar piyasalar tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş artış yapılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi İstanbul'da 66,78 liraya, Ankara'da 67,85 liraya, İzmir'de 68,12 liraya, doğu illerinde ise 69,58 liraya çıkması bekleniyor.