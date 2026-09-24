Motorin fiyatlarında artış
24.09.2026 08:40
Son Güncelleme: 24.09.2026 16:13
Petroldeki hareketlilik motorine artış getiriyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına artış olarak yansıyor. Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 2,55 TL artış geliyor.
ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ve İran arasında yakınlaşmanın olmaması ve İran'ın nükleer güçte ısrarı savaşa ilişkin belirsizlikleri artırdı.
Belirsizliklerin artması petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. Petrol dün yükselişe geçse de bugün gerileme gösterdi.
MOTORİN FİYATLARI ARTIYOR
Motorin fiyatları ise petroldeki dalgalanmadan etkilendi. Motorinin litresine 25 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapıldı.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Artış sonrası motorinin litresinin İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.