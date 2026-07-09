Motorin fiyatlarında yeni artış, 73 liraya yaklaştı
09.07.2026 11:46
Motorin fiyatları son artışla yeniden 70 liranın üzerine çıkacak.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor.
ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve saldırıların başlaması Körfez bölgesinde hareketliliğe neden oldu.
Saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler U dönüşü yaptı ve stratejik boğazdan gemi geçişleri durdu.
Bu durum da petrol fiyatları üzerinde etkili oldu ve hızlı yükseliş gerçekleşti.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Akaryakıt ürünlerinden motorine petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapılması bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına 3,08 lira artış bekleniyor.
NE KADAR OLACAK?
Motorin İstanbul'da 69,86 liraya, Ankara'da 70,98 liraya, İzmir'de 71,25 liraya, doğu illerinde ise 72,71 liraya ulaşacak.