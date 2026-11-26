Motorin indirimi devreye girdi
26.11.2026 07:04
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Motorine 4,32 liralık indirim yapıldı.
Motorine yapılan 4,32 liralık indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD-İran arasındaki savaşın soğuması, rafinerilere yönelik saldırıların durması ve petrol arzının hızlı artması fiyatları aşağı çekiyor.
Motorinin litre fiyatına 4,32 lira indirim yapıldı.
Bugünden itibaren İstanbul'da motorin 84,60 liraya, Ankara'da 85,70 liraya, İzmir'de 86 liraya, doğu illerinde ise 87,40 liraya geriledi.