Motorin ve LPG'de indirim beklentisi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları hareketli seyrediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının dozunun bir miktar daha artması, çelik, alüminyuma ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 olan vergiyi yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte küresel ekonomide durgunluk beklentileri artmaya başladı.



Brent petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı 62.6 dolardan kapamıştı. Bugün ise yüzde 2 civarında yükselişle 64 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.



MOTORİNDE İNDİRİM OLABİLİR



Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması halinde Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyoır.



LPG'DE DE İNDİRİM BEKLENİYOR



5 Haziran Perşembe günü de LPG'de 1.07 lira civarında fiyat indirimi bekleniyor.