Motorin ve otogaza zam geldi

Kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıyor.



Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geldi.



Otogaz fiyatı bu gece itibarıyla 55 kuruş artacak.



MOTORİN KAÇ LİRA?



Motorin fiyatı bugün 1 lira 42 kuruş arttı. Zamlı fiyatlar tabelalara yansıdı.



Motorinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş ve İzmir'de 47 lira 65 kuruştan satışa sunuluyor.



BENZİNE YENİ ZAM VAR MI?



Benzinin litresine önceki gün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.



Sektör kaynaklarına göre benzine yeni bir zam beklenmiyor.



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.