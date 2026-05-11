Motorinde artış bekleniyor
11.05.2026 09:18
Motorin fiyatlarına 1,10 lira zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında artış meydana gelecek.
Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.