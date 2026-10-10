Motorinde artış, benzinde indirim. Gece yarısı tabelalar değişti

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzinin litresinin İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya geriledi.

MOTORİNDE ARTIŞ

Öte yandan motorin fiyatları ise yükselişe geçti.

Motorinin litre fiyatında ise 6,39 liralık artış yaşandı.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorinin litresi İstanbul'da 96,39 lira, Ankara'da 97,69 lira, İzmir'de 97,89 lira, doğu illerinde ise 99,29 liraya yükseldi.

KADEMELİ ÖTV ARTIŞI

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, 1 Ekim itibarıyla sona ermişti.

Kasım ve aralıkta da benzinde ÖTV artacak.

Kasım ve aralık aylarında ÖTV artışları her iki ayda da ayrı ayrı 3,46 TL olarak uygulanacak.