Motorinde dev indirim

Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düşüş gösterdi.

Motorin fiyatlarında da indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.