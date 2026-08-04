NTV

Motorinde dev indirim

04.08.2026 08:50

Motorinde dev indirim
iStockPhoto

Petroldeki düşüş motorine indirim getiriyor.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor.

Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düşüş gösterdi.

 

Motorin fiyatlarında da indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.