Motorinde dev indirim
04.08.2026 08:50
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Petroldeki düşüş motorine indirim getiriyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor.
Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düşüş gösterdi.
Motorin fiyatlarında da indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.