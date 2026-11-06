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Motorinde indirim fiyatlara yansıdı. 100 liranın altına geriledi

06.11.2026 08:46

Son Güncelleme: 07.11.2026 06:44

Motorinde indirim fiyatlara yansıdı. 100 liranın altına geriledi
iStockPhoto

Petrol fiyatlarının gerilemesi akaryakıtı ucuzlatıyor.

Burak TaşçıEkonomi editörü
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.

 

Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Motorine ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 lira indirim geldi. 

 

MOTORİN NE KADAR OLDU?

 

Motorin İstanbul'da 95,09 liraya, Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.