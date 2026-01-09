Motorinde indirim netleşti

Motorin fiyatları ucuzluyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.

İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya gerileyecek.