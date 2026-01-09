Motorinde indirim netleşti
09.01.2026 12:54
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı.
Motorin fiyatları ucuzluyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağı beklentileri petrole olan talebin düşeceğine yönelik sinyaller akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya gerileyecek.