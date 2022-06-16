Motorine bir zam daha geliyor (Benzin ve motorinde güncel fiyatlar - 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Motorinin litre fiyatına 16 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 1,29 TL zam geldi.

Motorinin litre fiyatı 1,29 TL zamla 29,19 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş daha zam bekleniyor.

Zammın üst makamlarca onaylanması halinde motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselecek.



GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,19 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.