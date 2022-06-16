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Motorine bir zam daha geliyor (Benzin ve motorinde güncel fiyatlar - 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 09:43

Motorine bir zam daha geliyor (Benzin ve motorinde güncel fiyatlar - 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Motorinin litre fiyatına 16 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 1,29 TL zam geldi.

Motorinin litre fiyatı 1,29 TL zamla 29,19 TL'ye yükseldi. fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. 

MOTORİNE BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş daha zam bekleniyor. 

Zammın üst makamlarca onaylanması halinde motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselecek. 

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,19 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.

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