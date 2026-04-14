Motorine bugün zam geldi, yarın indirim var
14.04.2026 16:14
Son Güncelleme: 15.04.2026 07:16
Motorin ne kadar artacak?
Motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla artış yaşandı. Yarın ise 4,04 TL indirim bekleniyor.
ABD-İran arasındaki görüşmelerin belirsizliği nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olan litre başına 3,33 lira artış meydana geldi.
Böylelikle motorin İstanbul'da 75,61 liraya, Ankara'da 76,73 liraya ve İzmir'de 77,01 liraya yükseldi.
Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı. İstanbul'da 62,64 liradan, Ankara'da 63,59 liradan, İzmir'de ise 63,88 liradan satılıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ İNDİRİM GELİYOR
Motorine yarın ise indirim bekleniyor. Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,04 TL fiyat indirimi uygulanması bekleniyor.