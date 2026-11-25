Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki tansiyon yerini korusa da petrol arzındaki artış fiyatları aşağı çekiyor.

Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar devam ederken arz fazlası nedeniyle küresel çapta petrol fiyatları düşmeye başladı.

Böylece motorin fiyatları da düşüşe geçti. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 84,58 liraya, Ankara'da 85,68 liraya, İzmir'de 85,88 liraya, doğu illerinde ise 87,38 liraya gerileyecek.