Motorine dev zam geliyor

Dünya petrol arzının düzeni resmen bozuldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı. Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi. Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması akaryakıt fiyatlarını artırdı.

Motorinde bugün devreye giren indirimin ardından 6,23 liralık zam beklentisi ortaya çıktı.

Yarından itibaren zammın akaryakıt pompalarına yansıtılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.