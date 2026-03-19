Motorine dev zam geliyor, 75 liraya dayandı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti.

Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktalarının bombalanması fiyatları artırıyor.

Sadece petrol değil, petrol türevi ürünlerin de fiyatları artıyor. Gıdadan plastiğe kadar birçok alanda kullanılan petrol ve türevleri küresel enflasyonu da tetikliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zam kesinleşmese de Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması ihtimali yüksek.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.

NE KADAR YAKIT HARCANACAK?

100 kilometrede ortalama 6 litre motorin tüketen bir otomobil kilometre başına 5 lira yakıt maliyeti ortaya çıkarıyor. TIR, kamyon gibi araçlar 100 kilometrede 25 litre civarında yakıt tüketiyor ve bunların da kilometre başı maliyeti 19 lira seviyelerinde gerçekleşiyor.