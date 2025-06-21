Motorine fiyat indirimi geliyor

Motorinde 1,66 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Motorine fiyat indirimi geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorinin  litre fiyatına Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. 

grubuna fiyat değişikliği beklenmiyor. 

21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.

GÜNCEL FİYATLAR 

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin ise 54,72 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzin 52,16 TL, motorin ise 55,56 TL’den satılmaya başlandı.

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