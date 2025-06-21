Motorine fiyat indirimi geliyor
Motorinde 1,66 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Motorinin litre fiyatına Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin grubuna fiyat değişikliği beklenmiyor.
21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin ise 54,72 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzin 52,16 TL, motorin ise 55,56 TL’den satılmaya başlandı.
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