Motorine fiyat indirimi geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubuna fiyat değişikliği beklenmiyor.

21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin ise 54,72 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzin 52,16 TL, motorin ise 55,56 TL’den satılmaya başlandı.