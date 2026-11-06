Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.

Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6,08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR?

Motorin İstanbul'da 95,13 liraya, Ankara'da 96,23 liraya, İzmir'de 96,53 liraya, doğu illerinde ise 97,93 liraya gerilemesi bekleniyor.