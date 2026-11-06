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Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek

06.11.2026 08:46

Motorine indirim, 100 liranın altına gerileyecek
iStockPhoto

Petrol fiyatlarının gerilemesi akaryakıtı ucuzlatıyor.

Burak TaşçıEkonomi editörü
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin etkisi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının biteceğine dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında iyimserlik ortaya çıkardı ve düşüş başladı.

 

Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Bugün benzin 6,08 lira düştü . Motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 indirim yapılması bekleniyor.

 

MOTORİN NE KADAR?

 

Motorin İstanbul'da 95,13 liraya, Ankara'da 96,23 liraya, İzmir'de 96,53 liraya, doğu illerinde ise 97,93 liraya gerilemesi bekleniyor.