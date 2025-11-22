Motorine indirim. 60 liranın altına inecek

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin etkisi akaryakıt pompa fiyatlarına pozitif yansıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ereceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Petroldeki düşüş de akaryakıt fiyatlarına pozitif olarak yansıdı. Ayrıca Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisinin bir miktar artış göstermesi de doları küresel piyasalarda baskılamaya başladı.

Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıyacak. Motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 57,03 liraya, Ankara'da 58,06 liraya, İzmir'de ise 58,4 liraya düşmesi bekleniyor.

AKARYAKITTAKİ İNDİRİM ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşü tetikliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.