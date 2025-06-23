Motorine indirim bekleniyor

İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle yükseliş gösteren petrol fiyatları stabil duruma gelmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni ayarlamalar yapılıyor.



Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.66 lira indirim yapılması bekleniyor.



Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53.06 liraya, Ankara'da 53.90 liraya, İzmir'de 54.25 liraya gerilemesi bekleniyor.