Motorine indirim bekleniyor

Motorin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında gerileme, fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 48 liradan, Ankara'da 48 lira 71 kuruştan, İzmir'de 49 lira 8 kuruştan satılıyor.

fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

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