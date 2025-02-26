Motorine indirim bekleniyor
Motorin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.
İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 48 liradan, Ankara'da 48 lira 71 kuruştan, İzmir'de 49 lira 8 kuruştan satılıyor.
Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
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