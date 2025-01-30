Motorine indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş
: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş

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